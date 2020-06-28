Таксист сбил человека на проспекте Славы

Пострадавший смог самостоятельно добраться до машины скорой помощи.

В воскресенье утром, 28 июня, таксист сбил человека во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Уточняется, что ДТП произошло на проспекте Славы, недалеко от одноименной станции метро. Очевидцы рассказали, что водитель таксопарка "Яндекс.такси" сбил человека на самокате. Через некоторое время на место прибыли медики и спасатели.

О состоянии пострадавшего точной информации нет, однако на видео можно разглядеть, что он смог самостоятельно добраться до машины скорой помощи.

Ранее мы писали, что на Большой Пушкарской столкнулись Honda и Toyota.

Фото: vk.com/spb_today