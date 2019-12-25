Ребёнок пострадал в массовой аварии с грузовиками на севере КАД

Днем пробка растянулась на 5 км.

Днем 25-го декабря на внешней стороне КАД в районе развязки с Янино произошло массовое ДТП. Водителям пришлось провести время в пробке, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По последней информации, на трассе столкнулись сразу 6 автомобилей, в том числе несколько грузовиков. По данным "Фонтанки.ру", в аварии пострадали два человека, один из которых является несовершеннолетним.

Транспортные средства заняли 2,5 полосы для движения. На данный момент серьезного затора на участке не наблюдается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что момент столкновения двух иномарок на перекрестке Луначарского и Светлановского попал на видео.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK