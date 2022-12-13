Двухлетний ребёнок из Приозерска опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом

Мальчик получил ожоги 10% тела.

Вечером среды, 8 февраля, из Приозерской ЦРБ поступила телефонограмма о госпитализации двухлетнего мальчика с термическими ожогами кипятком. Малыш опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом по недосмотру матери. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии с ожогами 10% тела (правого плеча, левой голени, левой стопы, правого коленного сустава), 2-3 степени.

Семья ребёнка на учёте не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что девятилетний петербуржец отравился антипсихотическим препаратом.

Фото: Piter.TV