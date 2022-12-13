Девятилетний петербуржец отравился антипсихотическим препаратом

Лекарство мальчику назначил врач. Ребёнок выпил 55 таблеток за раз, чтобы успокоиться.

В среду, 25 января, из квартиры одного из домов по Бухарестской улице бригадой скорой помощи с острым пероральным отравлением хлорпротексином был доставлен в больницу девятилетний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Со слов матери, он выпил 55 таблеток антипсихотического и нейролептического препарата с целью успокоиться. В период с октября по декабрь 2022 года мальчик проходил лечение в ЦВЛ Детской психиатрии им.Мнухина, после выписки наблюдается у психотерапевта, который выписал препарат по рецепту.

Семья пострадавшего полная, состоит на учете в ПНД.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 17-летний юноша отравился метадоном.

Фото: Piter.TV