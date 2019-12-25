В ДТП на Московском шоссе пострадал 13-летний подросток

Ребенка госпитализировали в больницу.

На Московском шоссе в ДТП пострадал 13-летний подросток, который оказался жителем Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

ДТП произошло 1 августа в 17:40. Автомобиль Man двигался от КАД в сторону улицы Ленсовета. Водитель неверно выбрал дистанцию и протаранил Datsun mi-DO. Легковушку откинуло на другие автомобили, поврежденными оказались два Volkswagen Polo.



Травмы получил 13-летний подросток, он был доставлен в больницу.

Мужчина под наркотиками попал в ДТП на Мебельной улице.

Фото: Piter.tv