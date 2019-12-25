Ребенок-инвалид госпитализирован с отравлением спиртом в Петербурге

Ребенка обнаружили на улице возле дома на Петергофском шоссе.

Накануне, 22 августа, в городскую больницу доставили мальчика с острым отравлением этанолом, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что прохожая обнаружила ребенка, который лежал возле дома на Петергофском. Петербурженка вызвала скорую помощь и полицейских. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Выяснилось, что ребенок является инвалидом с детства. Мать и ее сожитель доставлены в отдел полиции.

Прокуратура Красносельском района начнет расследование, при каких обстоятельствах 9-летний ребенок-инвалид был отравлен и оставлен на шоссе.

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Фото: Piter.TV