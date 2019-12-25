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В Тихвинском районе сбили велосипедиста
Сегодня, 14:18
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smirenny

В Тихвинском районе сбили велосипедиста

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Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 23 августа около 7:40 в Тихвинском районе Ленинградской области, 3-й микрорайон, у д. 30 произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "УАЗ" сбил пересекавшего проезжую часть велосипедиста. В результате аварии мужчина (данные устанавливаются) госпитализирован в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. Точные обстоятельства столкновения выясняются.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе красная иномарка протаранила машину полиции.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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