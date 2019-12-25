В Тихвинском районе сбили велосипедиста

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 23 августа около 7:40 в Тихвинском районе Ленинградской области, 3-й микрорайон, у д. 30 произошло ДТП.



Сообщается, что водитель "УАЗ" сбил пересекавшего проезжую часть велосипедиста. В результате аварии мужчина (данные устанавливаются) госпитализирован в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. Точные обстоятельства столкновения выясняются.



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Фото: Piter.TV