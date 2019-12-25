По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 23 августа около 7:40 в Тихвинском районе Ленинградской области, 3-й микрорайон, у д. 30 произошло ДТП.
Сообщается, что водитель "УАЗ" сбил пересекавшего проезжую часть велосипедиста. В результате аварии мужчина (данные устанавливаются) госпитализирован в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. Точные обстоятельства столкновения выясняются.
Ранее мы писали, что в Выборгском районе красная иномарка протаранила машину полиции.
Фото: Piter.TV
В Тихвинском районе сбили велосипедиста
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 23 августа около 7:40 в Тихвинском районе Ленинградской области, 3-й микрорайон, у д. 30 произошло ДТП.
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