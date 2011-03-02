Ребенок и водитель погибли в ДТП на М-11

Водитель скончался на месте, а ребенок по пути в больницу.

В субботу, 7 августа, в аварии на М-11 погибли водитель и ребенок. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте".

Происшествие произошло днем в Тверской области, Mercedes Gelandewagen выехал на обочину и врезался в угол стоящего Renault Premium с прицепом. Как рассказали очевидцы в группе, водитель не справился с управлением и скончался на месте. Ребенок от полученных травм скончался по пути в больницу. Известно, что еще двое пассажиров были направлены в ЦРБ Вышнего Волочка. Причины произошедешего устанавливаются.

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