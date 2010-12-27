Ребенок едва не упал в открытый люк в Невском районе

Маленького петербуржца спасла торчащая у люка труба.

Днем 9 сентября в Невском районе Петербурга едва не случилась трагедия. По словам очевидцев, у дома №46/28 по Дальневосточному проспекту ребенок чуть не упал в открытый канализационный люк. В сети появились фотографии с места происшествия.

Открытый люк расположился на газоне, среди зарослей травы. Горожане предположили, что крышка открыта уже давно, так как отверстие успело зарасти травой. В люке стоит мутная вода, поэтому невозможно определить, насколько глубока яма. Ребенка спасло то, что сбоку у люка торчала труба, на которую он наступил ногой.

Ранее мы писали, что петербурженка прокатилась на крыше автомобиля в байдарке.

Фото: Telegram / Лопата Беглова