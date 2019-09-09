Петербурженка прокатилась на крыше автомобиля в байдарке: видео

Очевидцы предположили, что в салоне авто не хватило места.

В воскресенье, 8 сентября, жители Петербурга наблюдали на дорогах Калининского района необычный перфоманс. На перекрестке Светлановского и Учительского проспектов заметили девушку, которая сидела в байдарке на крыше автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Очевидцы не знают, почему петербурженка перемещалась по городу таким образом. Они предположили, что в салоне авто не хватило места. Дальнейшая судьба экстремалки неизвестна. Горожане выразили надежду, что она благополучно "доплыла" до пункта назначения.

Ранее мы писали, что в Купчино наблюдатели устроили погоню за урной для надомного голосования.

Видео: Piter.TV