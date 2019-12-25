Ребенку зажало руку дверью трамвая на улице Десантников

С профилактической целью мальчика госпитализировали.

Несовершеннолетний пострадал в трамвае на остановке "Улица Десантников" утром 6 октября. Мальчику зажало руку дверью, об этом "Невским Новостям" сообщила пресс-служба Горэлектротранса.

По предварительной информации, во время стоянки трамвая на остановке мальчик просунул руку в проем между открытой дверью и бортом трамвая (рабочая зона двери). При закрывании дверь защемила руку ребёнка. Задержка движения составила 20 минут.

С профилактической целью мальчика госпитализировали. Однако, по предварительным данным, серьезных травм у школьника нет.

Горэлектротранс напомнил родителям об обязанности следить за детьми и объяснять им, как себя вести во время поездки.

Ранее стало известно, что трамвайный парк в Невском районе ждёт масштабная реконструкция.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Антон Ильинский)