Трехлетней петербурженке, покусанной стаффордширским терьером, выплатят 400 тысяч рублей

Ребенок испытал сильную физическую боль, прошел лечение. После происшедшего испытывает страх, когда выходит на улицу.

В Петербурге ребенку, покусанному стаффордширским терьером, выплатят 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что днём 10 июля 2022 года жительница поселка Шушары выпустила без намордника и поводка на лестничную площадку стаффордширского терьера, который набросился на 3-летнюю девочку. Отцу удалось оттащить животное от ребенка, хозяйка собаки в этом не участвовала, держала вторую.

Ребенок испытал сильную физическую боль, прошел лечение. После происшедшего испытывает страх, когда выходит на улицу. Родители обратились в прокуратуру Пушкинского района с просьбой защитить права их несовершеннолетней дочери.

Прокурор района направил в суд заявление о взыскании в интересах ребенка компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей с хозяйки собаки. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, хозяйка собаки привлечена к административной ответственности по ч. 5 ст. 8-1 Закона Санкт-Петербурга № 273-70 от 12.05.2010 (нарушение правил содержания собак).

Несколько лет назад в Петербурге мужчина пострадал, закрывая свою собаку от стаффордширских терьеров.

Фото: pxhere.com (носит иллюстративный характер)