  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:40
39
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Реаниматолог из Покровской больницы вылечился от коронавируса

0 0

По его мнению, он заразился после контакта с пациентом, у которого был COVID-19.

Врач реаниматолог-анестезиолог из Покровской больницы вылечился от коронавируса. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками в Instagram. На протяжении болезни он вел блог из Боткинской больницы в социальных сетях.

Сегодня, 29 апреля, Сергей Саяпин покинул стены инфекционки. Ранее, 21 апреля, онг рассказал о том, что у него подтвердился коронавирус. Болезнь протекала не в легкой форме, а с двусторонней вирусной пневмонией.  

Ответственность за свое здоровье и здоровье коллег Саяпин возложил на главврача Покровской больницы. По словам реаниматолога, медучреждение принимает больных с коронавирусом, при этом не имеет статуса инфекционного. Соответствующих средств защиты нет, их приходится приобретать на собственные деньги. 

Видео: @anestesiolog.md / Instagram 

Теги: покровская больница, реаниматолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии