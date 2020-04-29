Реаниматолог из Покровской больницы вылечился от коронавируса

По его мнению, он заразился после контакта с пациентом, у которого был COVID-19.

Врач реаниматолог-анестезиолог из Покровской больницы вылечился от коронавируса. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками в Instagram. На протяжении болезни он вел блог из Боткинской больницы в социальных сетях.

Сегодня, 29 апреля, Сергей Саяпин покинул стены инфекционки. Ранее, 21 апреля, онг рассказал о том, что у него подтвердился коронавирус. Болезнь протекала не в легкой форме, а с двусторонней вирусной пневмонией.

Ответственность за свое здоровье и здоровье коллег Саяпин возложил на главврача Покровской больницы. По словам реаниматолога, медучреждение принимает больных с коронавирусом, при этом не имеет статуса инфекционного. Соответствующих средств защиты нет, их приходится приобретать на собственные деньги.

Видео: @anestesiolog.md / Instagram