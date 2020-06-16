Петербуржцам рассказали, как не пропустить домашнее обострение коронавируса

Рекомендациями поделился врач НИИ имени Джанелидзе.

Петербуржцам рассказали, как выявить у себя коронавирус и не пропустить обострение болезни дома. Рекомендациями в беседе с "Петербургским дневником" поделился врач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вячеслав Афончиков.

По словам медика, грипп и коронавирус спутать сложно: грипп уже к вечеру сильно поднимает температуру, самочувствие у человека при этом ужасное. С каждым днем температура снижается, затем приходит слабость, а после возвращается нормальное самочувствие. Коронавирус же развивается медленно, резкое обострение может прийти на 7-8 день после заболевания. Афончиков посетовал, что к COVID-19 поначалу было легкомысленное отношение, но инфекция оказалась хитрее

Заболевание начинается с температуры 38, потом неделю 37,3 и память о гриппе подсказывает, что все вроде хорошо. А через неделю на 7-8-е сутки пневмонии происходит вспышка и человек может сгореть за 2-3 дня. Вячеслав Афончиков

Врач добавил, что опасность этого периода между первой температурой и вспышкой в том, что зараженный человек при нормальном самочувствии выйдет на улицу и начнет распространять вирус. Болеющих коронавирусом дома петербуржцев врач призвал никуда не выходить, часто мерить температуру, фиксировать ощущения запаха и вкуса. Кроме того, необходима правильная комбинация лекарств и своевременный прием медикаментов.

Тем временем, в Петербурге от коронавируса скончались еще 54 человека.

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