В Петербурге от коронавируса скончались еще 54 человека

Один летальный случай зафиксировали в Ленобласти.

За минувшие в сутки в России подтвердили 193 летальных случая от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего умерших зафиксировали в Петербурге, где от COVID-19 скончались 54 человека. На втором месте по числу смертей Москва (52), на третьем – Московская область (12). В Ленобласти за указанный период времени коронавирус унес жизнь одного человека.

С начала пандемии в России COVID-19 выявили у 545 458 россиян в 85 регионах страны. За весь период от болезни скончались 7 248 человек. Выздороветь смогли 294 306 пациентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали 234 новых случаев коронавируса.

Фото: pixabay.com