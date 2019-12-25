Средний размер страховой пенсии выражался в сумме 14 608 рублей.

Реальный размер пенсий в 2019 году вырос на 1,5% по отношению к прошлому году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты, которая проверила исполнение бюджета Пенсионным фондом РФ.

Отмечается, что в 2019 году реальный размер назначенных россиянам пенсий составил 101,5% по отношению к 2018.

Аналитики СП подчеркнули, что по состоянию на 31 декабря 2019 года средний размер страховой пенсии выражался в сумме 14 608 рублей, а страховой пенсии для неработающих пенсионеров - 15 496 рублей.

Ранее в России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством и объединениями профсоюзов.

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