Заявленный и реальный: почему объём багажника автомобиля часто оказывается меньше обещанного

Покупая автомобиль, многие ориентируются на цифры в характеристиках, особенно если машина нужна для поездок с багажом, семьёй или крупными покупками. Однако недавняя проверка показала: данные о вместимости багажников нередко расходятся с реальностью, и иногда весьма существенно. Причём чаще всего это касается не бюджетных моделей, а автомобилей более высокого ценового сегмента.

Как рассказал портал 110km.ru, независимую оценку провели специалисты немецкого автоклуба ADAC, изучив почти 300 современных машин разных классов. Итоги оказались показательными: в ряде случаев фактический объём багажника был меньше заявленного на 200–350 литров. Для понимания масштаба — это пространство, сопоставимое с несколькими крупными чемоданами. При этом у части доступных моделей расхождения оказались минимальными, а иногда реальный объём даже превышал цифры из технического описания.

Основная причина — отсутствие единого подхода к измерениям. Производители сами решают, что именно считать полезным объёмом. Одни учитывают ниши под полом и место для запасного колеса, другие измеряют багажник до потолка, третьи — только до полки. В результате красивые цифры в каталогах не всегда отражают то, сколько вещей действительно можно уложить.

Для объективного сравнения эксперты используют специальную методику: багажное отделение заполняют стандартными кубиками из пеноматериала, которые позволяют точно определить доступное пространство. Такой способ исключает манипуляции и даёт более честное представление о вместимости.

Особенно внимательными специалисты советуют быть при выборе автомобилей премиум-класса. Именно здесь маркетинг зачастую играет ключевую роль, а разница между заявленным и фактическим объёмом может оказаться неожиданно большой. В одном из популярных кроссоверов премиального сегмента недобор составил почти 250 литров — при том, что внешне багажник выглядел внушительно.

Эксперты рекомендуют не ограничиваться изучением характеристик на сайте. Во время тест-драйва стоит попробовать разместить в багажнике самые крупные вещи, которые планируется перевозить регулярно: коляску, велосипед или комплект колёс. Не менее важны и другие параметры — высота погрузки, ширина проёма, форма багажника и наличие креплений для груза.

Отдельное внимание стоит уделить допустимой нагрузке. Даже вместительный багажник имеет ограничения по весу, превышение которых влияет на управляемость и безопасность автомобиля.

Пока в отрасли нет единого стандарта измерения объёма багажников, покупателям остаётся полагаться на практический опыт и личную проверку. Внимательность на этапе выбора поможет избежать разочарований и понять, что за цифрами в характеристиках скрывается на самом деле.

Фото: pxhere