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Развязку Софийской улицы с КАД Петербурга перекроют на два месяца
Вчера, 23:23
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Развязку Софийской улицы с КАД Петербурга перекроют на два месяца

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В целях уменьшения неудобств для автомобилистов работы будут проводить поэтапно.

Транспортную развязку Софийской улицы с Кольцевой автодорогой (КАД) Петербурга перекроют с 20 августа по 1 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест". 

Ограничения вводят в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на участке Софийской улицы от улицы Олеко Дундича до Автозаводской улицы. В целях уменьшения неудобств для автомобилистов работы будут проводить поэтапно.

Приносим горожанам извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут. Будьте внимательны к временным дорожным знакам!

Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Ранее на Piter.TV: движение транспорта по Петровской набережной будет ограничено с 19 августа. 

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: дорожная развязка с кад, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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