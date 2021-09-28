Развязку Софийской улицы с КАД Петербурга перекроют на два месяца

В целях уменьшения неудобств для автомобилистов работы будут проводить поэтапно.

Транспортную развязку Софийской улицы с Кольцевой автодорогой (КАД) Петербурга перекроют с 20 августа по 1 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Ограничения вводят в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на участке Софийской улицы от улицы Олеко Дундича до Автозаводской улицы. В целях уменьшения неудобств для автомобилистов работы будут проводить поэтапно.

Приносим горожанам извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут. Будьте внимательны к временным дорожным знакам! Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Ранее на Piter.TV: движение транспорта по Петровской набережной будет ограничено с 19 августа.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"