Развязка в Кудрово обретает контуры

Администрации города и области приступили к проектированию.

Администрации Петербурга и Ленобласти совместно с УФД СЗФО начали определять параметры дорожной развязки, которая соединит Кудрово и Мурманское шоссе. Об этом "Невским новостям" рассказали в дорожном комитете области.

Трассу планируется построить в районе имеющегося съезда к "Меге". Также пройдут работы по реконструкции путепровода к торговому центру, проходящему над шоссе. Первым этапом строительства будет спрямление Центральной улицы вплоть до федеральной трассы.

Цельный проект реконструкции увидит свет летом следующего года. Как только его одобрит госэкспертиза, ГКУ "Ленавтодор" закажет строительство.

Ранее эксперт заявил, что и Кронштадту нужны новые дорожные развязки.

Фото: Кудрово / ВКонтакте