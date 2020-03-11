На развязке КАД с Выборгским шоссе завершены ремонтные работы

На участке меняли асфальт, гидроизоляцию, деформационные швы и ограждения.

Работы на съезде с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД завершены. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сегодня, 31 августа.

Специалисты ремонтировали путепровод над основным ходом КАД. На участке меняли асфальт, гидроизоляцию, деформационные швы и ограждения. Работы выполнили раньше на один день.

Напомним, что путепровод в составе развязки КАД с Выборгским шоссе был перекрыт 1 июля. Через месяц открыли съезд с внутреннего кольца.

Ранее на Piter.TV: в пяти районах Петербурга введут ограничения движения с 27, 28 и 29 августа.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"