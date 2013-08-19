Развозивший экстази Mercedes задержали в Петербурге

Полицейскими было установлено, что в собственности у подозреваемого есть гараж на проспекте Ветеранов. В результате обыска служебная собака по кличке Зайка нашла там ещё наркотики.

В Петербурге служебная собака по кличке "Зайка" помогла полицейским найти запрещенные вещества, спрятанные в гараже задержанного. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции при патрулировании у дома 6 по Белградской улице обратили внимание на припаркованный Mercedes-Benz, водитель которого при виде полицейских сразу же запрыгнул в салон, закрыв дверь.

В ходе осмотра транспортного средства полицейские сразу же заметили многочисленные пакетики с неизвестным веществом в карманах дверей и под сидениями. Все это было изъято и направлено на экспертизу. В 14 полимерных пакетах оказалось 104 грамма наркотического средства – экстази. По данному факту было возбуждено уголовное дело "Покушение на незаконный оборот наркотических средств".

Полицейскими было установлено, что в собственности у подозреваемого есть гараж на проспекте Ветеранов. В результате обыска служебная собака по кличке Зайка нашла там ещё около 200 граммов смеси, содержащей в себе психотропное вещество амфетамин, перемешанный с экстази, а также мефедрон. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Злоумышленник заключён под стражу.

На прошлой неделе самокатчика, сбившего 5-летнюю девочку в Петербурге, задержали с наркотиками.

Видео: МВД