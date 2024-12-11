Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера

Глава города раскрыл подробности ликвидации последствий разлива мазута.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к российскому правительству с просьбой включить территорию крымского города в зону чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута, зафиксированного после крушения танкеров в акватории Керченского пролива. Соответствующее заявление чиновник сделал в видеообращении, опубликованном в его аккаунте через Telegram. Эксперт добавил, что сейчас на территории действует режим ЧС регионального значения, поэтому местные власти выделяют необходимые денежные суммы на ликвидацию последствий.

На сегодня выделены 78 миллионов рублей. Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов - это самое дорогое из всех направлений. Для того чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета. Михаил Развожаев, губернатор Севастополя

Сегодня Михаил Развожаев совместно с главой МЧС РФ Александром Куренковым провели в городе заседание федерального штаба по вопросам ликвидации последствий выброса мазута.

Около 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева