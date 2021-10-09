Стал известен график разводки мостов во время парада ВМФ

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал предварительный график разводки мостов во время Главного военно-морского парада.
Для проведения Главного военно-морского парада 28 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены с 10:20 до 12:25.
На этих разводных мостах будут введены следующие ограничения движения:
– Дворцовый мост будет закрыт с 18:00 27 июля до 14:00 28 июля;
– Благовещенский, Троицкий, Литейный мосты будут закрыты для движения 28 июля с 07:00 до 14:00.
Разводка мостов в ночь с 27 на 28 июля, а также с 28 на 29 июля планируется без изменений.
Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено.
Основные мероприятия Дня Военно-морского флота 2024 в Санкт-Петербурге.
Фото: Piter.tv (архив)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все