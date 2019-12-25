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Мост через Свирь разведут на два часа для прохода "Нереиса"
Сегодня, 12:23
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nadezhda_sib

Мост через Свирь разведут на два часа для прохода "Нереиса"

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Максимальная высота судна составляет 17 метров.

Завтра, 11 августа, на два часа будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе "Кола". Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 08:50 до 10:50 по реке пройдет судно "Нереис", в связи с чем будет разведен мост через реку Свирь у города Лодейное Поле Ленобласти. 

Отмечается, что мост также предназначен и для железнодорожного транспорта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начинается ремонт участка Малоохтинской набережной. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: разводка моста, свирь, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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