Мост через Свирь разведут на два часа для прохода "Нереиса"

Максимальная высота судна составляет 17 метров.

Завтра, 11 августа, на два часа будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе "Кола". Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 08:50 до 10:50 по реке пройдет судно "Нереис", в связи с чем будет разведен мост через реку Свирь у города Лодейное Поле Ленобласти.

Отмечается, что мост также предназначен и для железнодорожного транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начинается ремонт участка Малоохтинской набережной.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"