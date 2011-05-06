Ладожский мост разведут 7 июля для проход брига "Россия"

Автотранспортное движение временно прекратится полностью.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило, что 7 июля, с 15:00 до 15:45, будет произведена разводка Ладожского моста, находящегося на 40-м километре автодороги Р-21 "Кола". Разводка необходима для пропуска судна — брига "Россия".

Разведение моста возможно при соблюдении определенных метеорологических условий: температуре окружающей среды не выше +25°C и скорости ветра не превышающей 15 м/с.

Автотранспортное движение временно прекратится полностью. Организация заранее приносит извинения автомобилистам за доставленные неудобства и рекомендует заблаговременно скорректировать маршруты передвижения с учётом сложившейся ситуации.

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Фото: Комитет по транспорту Ленобласти