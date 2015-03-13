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Разводка Ладожского моста в Ленобласти пройдёт 17 октября
Сегодня, 11:06
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Разводка Ладожского моста в Ленобласти пройдёт 17 октября

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Движение на участке трассы "Кола" перекроют с 15:00 до 15:45.

В понедельник, 17 октября, на федеральной трассе "Кола" пройдёт разводка Ладожского моста через Неву. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение по участку Мурманского шоссе в Кировском районе Ленобласти перекроют с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке буксирного состава "Речной-51" + "ПСКР" + "Шлюзовой-48" с максимальным высотным габаритом 19,9 м.

Автомобилисты не смогут проехать вблизи деревни Марьино. Руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский предупредил водителей о необходимости заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что "Апостол Андрей" временно перекроет движение по трассе "Кола" 14 октября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост, ленинградская область, мурманское шоссе, разводка моста
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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