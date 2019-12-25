"Апостол Андрей" временно перекроет движение по трассе "Кола" 14 октября

Ограничение будет действовать с 10:50 до 12:50 на 236-м км трассы.

В пятницу, 14 октября, на трассе Р-21 "Кола" будут введены временные ограничения движения транспорта в связи с проходом яхты "Апостол Андрей" вниз по реке Свирь. О разводке переправы предупредили представители ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мост разведут с 10:50 до 12:50. В связи с этим, автомобили 2 часа не смогут проехать на 236 км дороги у Лодейного Поля.

Максимальный высотный габарит яхты составляет 23 м.

Ранее мы сообщили о том, что жителям Ленобласти расскажут о местонахождении укрытий на случай ЧС.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"