Жителям Ленобласти расскажут о местонахождении укрытий на случай ЧС

Работа будет проходить в рамках воссоздания системы защиты населения.

В Ленобласти займутся воссозданием системы защиты населения. В её рамках жителям региона расскажут о местоположении укрытий, который помгут защититься "от внешних факторов воздействия". Об этом сообщил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

Руководитель уточнил, что в укрытиях можно будет провести определённое время. Они предназначены на случай ЧС.

В частности, подобные объекты находятся и на территории жилого сектора в 47-ом регионе, добавил Ильин.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти продолжает дешеветь минимальный продуктовый набор.

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