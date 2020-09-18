В Петербурге и Ленобласти продолжает дешеветь минимальный продуктовый набор

В базовый перечень Росстата входят 33 товара.

За последние 4 месяца цены на входящие в минимальный продуктовый набор товары в Петербурге и Ленобласти заметно снизились. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В сентября базовый набор продуктов на прилавках 47-ого региона оценили в 6 тыс. 159,45 рублей. Снижение по сравнению с августом составило 3,2%.

В Петербурге стоимость минимального продуктового набора в начале осени составляла 6 тыс. 218,2 рублей, что на 3,3% ниже августовских показателей.

Напомним, что минимальный набор Росстата состоит из 33 товаров и входит в состав потребительской корзины.

Ранее мы сообщили о том, что "Горячую линию" по вопросам отопления запустили в Ленобласти.

Фото: Piter.TV