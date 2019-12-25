До 2030 года на развитие петербургской велоинфраструктуры потратят более 20 млн рублей

Сейчас почти в каждом из районов Северной столицы оборудовано 42 веломаршрута общей протяжённостью в 143,7 км.

В Петербурге планируется расширение велоинфраструктуры: до 2025 года будет построено 800 км велодорожек. На эти цели будет выделено более 20 млн рублей.

Сейчас почти в каждом из районов Северной столицы оборудовано 42 веломаршрута общей протяжённостью в 143,7 км. Основная часть из них полегает по территории Калининского и Петроградского районов. Проблемы с велоинфраструктурой наблюдаются в Красносельском, Кировском и Крондштатском районах. Проблемы там окончательно решат до 2030 года.

В качестве подрядчика строительства выступает компания "Транспортная интеграция", которая будет вести работы по заказу Городского центра управления парковками Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что подготовка инженерных сетей к зиме завершена в Петербурге.

Фото: Piter.TV