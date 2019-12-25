Подготовка инженерных сетей к зиме завершена в Петербурге

К конце прошлой недели Смольный подвёл итоги подготовки Северной столицы к зиме. О результатах работ рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе радиообращения к горожанам.
По словам градоначальника, коммунальники уже обследовали свыше 70 тыс. км инженерных сетей и провели 2 тыс. тренировок аварийных бригад. Свыше 24 тыс. жилых зданий полностью подготовлены к зимнему сезону.
Также перед наступлением холодов завершены работы по капитальному ремонту. Новые крыши обрели свыше 400 многоквартирных домов в городе.
Ранее мы сообщили о том, что безопасность на петербургских детских площадках будут обеспечивать системы видеонаблюдения.
Фото: Piter.TV
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