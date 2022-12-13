Смольный выделит более 26 млрд рублей на развитие культурной жизни Петербурга

На культурное развитие Северной столицы будет выделено более 26 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Решение о размере финансирования приняли в ходе заседания Совета по культуре и искусству в ЦВЗ "Манеж".
Крупная сумма будет направлена на мероприятия по межкультурному и международному обмену, а также на дополнительные выплаты народным артистам, народным архитекторам, народным учителям и народным художникам. Каждой из категорий будут ежемесячно выделять 30 тыс. рублей. На данный момент в городе на Неве проживают 165 деятелей культуры с почетным званием "народный".
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге откроют генконсульство Белоруссии.
Фото: Piter.TV
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