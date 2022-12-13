В Петербурге откроют генконсульство Белоруссии

Правительство Петербурга заявило о готовности поддержать Республику Беларусь.

В четверг, 13 апреля, правительство Петербурга заявило о готовности поддержать Республику Беларусь в открытии генкосульства в городе. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам градоначальника Петербурга, они "полностью поддерживают расширение дипломатического представительства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и готовы оказать поддержку в данном вопросе". Сейчас стороны занимаются подбором помещения для размещения генконсульства.

Ранее Китай откроет визовый центр в Петербурге. Сейчас решаются последние вопросы по российско-китайскому сотрудничеству.

Фото: piter.tv