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В Петербурге откроют генконсульство Белоруссии
Сегодня, 20:46
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В Петербурге откроют генконсульство Белоруссии

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Правительство Петербурга заявило о готовности поддержать Республику Беларусь.

В четверг, 13 апреля, правительство Петербурга заявило о готовности поддержать Республику Беларусь в открытии генкосульства в городе. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

По словам градоначальника Петербурга, они "полностью поддерживают расширение дипломатического представительства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и готовы оказать поддержку в данном вопросе". Сейчас стороны занимаются подбором помещения для размещения генконсульства.

Ранее Китай откроет визовый центр в Петербурге. Сейчас решаются последние вопросы по российско-китайскому сотрудничеству.

Фото: piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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