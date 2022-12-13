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Китай откроет визовый центр в Петербурге
Сегодня, 22:46
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Китай откроет визовый центр в Петербурге

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Сейчас решаются последние вопросы по российско-китайскому сотрудничеству.

В Петербурге откроется первый китайский визовый центр. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на телеграм-канал генерального консульства КНР.

Сейчас решаются последние вопросы по российско-китайскому сотрудничеству. По данным консульства, официально ещё не открылись и временно не могут принимать заявления на визы. Как только всё будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет китайские визовые центры

Добавим, что адрес китайского визового центра не уточняется. Известно, что такое же учреждение в скором времени откроют ещё и в Москве.

Фото: Pxhere
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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