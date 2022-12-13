Китай откроет визовый центр в Петербурге

Сейчас решаются последние вопросы по российско-китайскому сотрудничеству.

В Петербурге откроется первый китайский визовый центр. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на телеграм-канал генерального консульства КНР.

Сейчас решаются последние вопросы по российско-китайскому сотрудничеству. По данным консульства, официально ещё не открылись и временно не могут принимать заявления на визы. Как только всё будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет китайские визовые центры

Добавим, что адрес китайского визового центра не уточняется. Известно, что такое же учреждение в скором времени откроют ещё и в Москве.

Фото: Pxhere

