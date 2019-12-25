В школах Калининского района будут развивать цифровую образовательную среду

Некоторые школы получат субсидии на приобретение компьютеров.

В среду, 1 сентября, в администрации Калининского района сообщили Piter.tv, что в рамках федерального проекта "Цифровизация образовательной среды" в районе создали центры цифрового образования детей.

Так, в школе №619 появился IT- куб, в лицее №126 в это сентябре появится центр "Инфинити". Также 36 школ получат средства на покупку компьютеров, 10 школ активно участвовали в проекте "Школьная цифровая платформа Сбербанка".

В прошлом учебном году более 15 тысяч школьников Калининского района приняли участие в обучающих маршрутах на базе цифровой образовательной среды.

Отмечается, что главная задача проекта состоит в возможности расширить и дополнить обучение шккольников, которая появляется у педагогов благодаря новым образовательным инструментам.

Ранее мы писали, что школьникам региона предлагают работать курьерами и промоутерами.

Фото: Piter.tv