Школьникам региона предлагают работать курьерами и промоутерами

Летом работу искали 146 тыс. школьников.

В среду, 1 сентября, эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали возможности для трудоустройства и поделились с Piter.tv результатами.

Всего на рынке было зафиксировано 146 тыс. школьников от 14 до 17 лет, которые искали работу этим летом. Из них 34 тыс. приходятся на регионы СЗФО. Самыми активными оказались школьники-соискатели из Петербурга, Калининградской, Архангельской, Ленинградской и Новгородской областей. На Карелию, Коми Псковскую и Мурманскую области приходится по 2% резюме от школьников.

Чаще всего молодые люди хотели работать в сфере "Административный персонал", "Рабочий персонал", "Транспорт, логистика", "Туризм, гостиницы, рестораны", а также в "Продажах".

5% подростков из СЗФО, искавших работу летом, рассчитывали на зарплату до 10 000 рублей, еще 17% - на 10 000–25 000, 16% - на 25 000–40 000. Ожидаемую зарплату свыше 45 000–50 000 рублей в резюме указали только 5% школьников.

Эксперты отметили, что многие одростки продолжают работать и на протяжении учебного года – современный рынок труда дает такую возможность благодаря большому количеству вакансий с неполной занятостью. Например, это предложения для промоутеров, операторов call-центра, курьеров, расклейщиков объявлений.

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