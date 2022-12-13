  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Политолог прокомментировал период президенства Назарбаева в Казахстане
Сегодня, 12:59
139
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Политолог прокомментировал период президенства Назарбаева в Казахстане

0 0

По мнению Сергея Маркова, первый лидер республики смог решить несколько важнейших задач в её развитии.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сыграл выдающуюся роль в развитии республики. Однако, несмотря на решение многих важнейших задач, проблемы в государстве ещё остались. Такое мнение телеканалу "360" выразил политолог Сергей Марков. 

Назарбаев смог полностью сбалансировать отношения между русскими и казахами в стране, избежать конфликтов, уйти от этого. Во-вторых, он смог обеспечить хорошие отношения с Россией и посредством этого решить другие проблемы.

Сергей Марков, политолог

Также эксперт считает, что политик формировал стабильную политическую и экономическую системы республики. После выхода из кризиса 90-х, экономика республики смогла обеспечить своих граждан. Кроме того, благодаря Назарбаев была основана столица в Акмоле (позже переименована в Астану).

Но несколько задач он не смог решить — обеспечить равенство прав русскоязычной и казахской общин. Все ключевые позиции в стране занимают казахские кланы.

Сергей Марков, политолог

Ранее мы сообщили о том, что Россия одобрила поставку казахстанской нефти в Германию.

Фото:  YouTube/Al Jazeera English

Теги: мировые новости, политика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии