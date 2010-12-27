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Россия стала лучшей в мире в разработке программы по распознаванию лиц
Сегодня, 13:24
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lesjasap
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Россия стала лучшей в мире в разработке программы по распознаванию лиц

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Американская разведка признала российскую разработку лучшей в мире по распознаванию лиц.

Российская технология распознавания лиц признана специалистами лучшей в мире. 
 
Инновационная система NtechLab, разработанная нашими соотечественниками, победила в двух из трех номинаций в конкурсе, организованном Агентством передовых исследований в сфере разведки (IARPA). Отметим, что данная организация напрямую подчиняется директору Национальной разведки Америки. 
 
Российский алгоритм позволяет обнаружить конкретного человека среди миллиарда лиц за полсекунды. На данной технологии основано популярное приложение Find Face, которое позволяет пользователям найти по фотографии в “Вконтакте” страницу нужного человека. 
Теги: инновации , поиск людей , разведка , распознавание лиц , россия , технологии
Категории: Мировые новости

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