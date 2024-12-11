Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российское разведывательное подразделение уничтожило боевиков Вооруженных сил Украины, находившихся в окрестностях населенного пункта Глубокое на территории Харьковской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена представителями "Северной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. В непосредственной близости к штурмовой группе противника находилось трое наших военнослужащих из 11-го армейского корпуса. Выждав подходящий момент, один из бойцов под прикрытием своих сослуживцев незаметно приблизился к дому, в котором находился личный состав армии киевского режима, а затем бросил в подвал рюкзак с противотанковыми минами.

С помощью средств воздушной разведки была выявлена штурмовая группа ВСУ. Боевики ВСУ после высадки с бронемашины укрылись в погребе одного из домов, частично обезопасив себя от FPV-дронов и артиллерии. пресс-служба Минобороны РФ

Заметим, что объективный контроль уничтожения превосходящей по численности штурмовой группы ВСУ осуществлялся в режиме реального времени.

Группировка "Днепр" сообщила об уничтожении до 110 военных ВСУ за сутки.

Фото и видео: Минобороны России