Андрей Курдюк рассказал о работе Днепра" на СВО за минувшие сутки.

Российские военнослужащие за последние сутки в ходе проведения специальной военной операции ликвидировали 110 человек личного состава и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 января поделился старший офицер пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Курдюк. Руководитель пояснил, что бойцы нанесли поражения живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, бригад морской пехоты и территориальной обороны противника, размещенным в районах населенных пунктов Казацкое, Антоновка, Новоданиловка, Лобковое, Каменское и Дарьевка.

За сутки потери противника составили до 110 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии. Также уничтожен склад боеприпасов. Андрей Курдюк, сотрудник пресс-службы "Днепра"

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Фото и видео: Минобороны России