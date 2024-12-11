Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российские военнослужащие при помощи FPV-дронов уничтожили в приграничном районе Курской области пехоту и бронированную технику Вооруженных сил Украины, включая танк Leopard немецкого производства. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена представителями мотострелкового полка армейского корпуса "Северной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции

Операторы FPV-дронов уничтожают скопления живой силы противника и его бронированную технику. пресс-служба Минобороны РФ

Минометчики "Днепра" уничтожили опорный пункт ВСУ на Каховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России