Задача выполнена на каховском направлении СВО.

Российский боевой расчет 82-миллиметрового миномета "Поднос" ликвидировал опорный пункт Вооруженных сил Украины, размещенный на правом берегу реки Днепр на каховском направлении в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции.

Напомним, что минометы "Поднос" могут транспортироваться в разобранном виде расчётами из трёх военнослужащих. Максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами орудия составляет шесть километров. Известно, что у артиллеристов есть считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных координат для стрельбы по объекту противника и произведения первого выстрела. Для поражения целей расчет способен организовать как беспокоящий огонь, так и прицельный. Разведывательные силы постоянно передают командованию новые цели, а минометчики совершают огневые удары по живой силе и лодкам армии киевского режима, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне реки.

Минобороны сообщило об уничтожении "Солнцепеком" опорного пункта ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / Владимир Сальдо