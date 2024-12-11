Боевая задача реализована силами "Запада" на СВО.

Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" в темное время суток уничтожила взводный опорный пункт и укрытия Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на одном из направлений.

Уничтожили взводный опорный пункт и укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Пуски были проведены в ночное время на расстоянии около 6 км. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что работа ТОС-1А "Солнцепека" позволила штурмовикам значительно продвинуться вперед по территории.

Расчеты "Гиацинтов-С" уничтожили замаскированные позиции и орудия ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России