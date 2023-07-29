Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Бойцы рассказали, что у ВСУ осталось мало снарядов.

Разведчики 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа минометным огнем ликвидировали наблюдательный пункт Вооруженные сил Украины на сватовском участке в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал один из бойцов. Напомним, что в пятницу 28 июля министерство по обороне говорило о том, что военнослужащие на сватовском направлении в Луганской народной республики смогли захватить несколько опорных пунктов противника.

Работаем по плановым целям или по приказу, когда обнаруживаем движение техники и личного состава вражеского. У нас есть перекресток, где наблюдательный пост, они корректируют артиллерию противника, по ним и работаем боец ЗВО

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости