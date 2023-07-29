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Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

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Бойцы рассказали, что у ВСУ осталось мало снарядов.

Разведчики 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа минометным огнем ликвидировали наблюдательный пункт Вооруженные сил Украины на сватовском участке в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал один из бойцов. Напомним, что в пятницу 28 июля министерство по обороне говорило о том, что военнослужащие на сватовском направлении в Луганской народной республики смогли захватить несколько опорных пунктов противника.

Работаем по плановым целям или по приказу, когда обнаруживаем движение техники и личного состава вражеского. У нас есть перекресток, где наблюдательный пост, они корректируют артиллерию противника, по ним и работаем

боец ЗВО

ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, западный военный округ, минобороны, сватовское направление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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