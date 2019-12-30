На Ямале под грузовиком обрушился деревянный мост

Мост стоял на бетонных сваях, но во время паводка одну из свай подмыло.

Мост обрушился на 52-м километре автодороги Обская - Бованенково на Ямале. Видео с места ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как деревянный мост буквально разломился пополам под большегрузом.

Мост стоял на бетонных сваях, но во время паводка одну из свай подмыло. Сейчас дорога закрыта для проезда. Рядом при этом есть хорошая дорога, по которой ездит весь основной транспорт.

Как сказали в МЧС, ремонтировать мост, скорее всего, не будут, так как он давно не обслуживается.

Ранее власти Петербурга назвали предполагаемую причину обрушения балконов на Кирочной.

Видео: Вконтакте / Север-Пресс