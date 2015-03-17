Петербург стал одним из лидеров среди регионов по разнице зарплат

Наибольший разрыв наблюдается в Москве, где верхняя группа 20% зарабатывает в среднем 441,6 тысяч рублей, тогда как наименее оплачиваемая группа довольствуется суммой порядка 50,8 тысяч рублей, что соответствует восьмикратному разрыву.

Петербург оказался одним из лидеров среди регионов России по степени разницы в доходах между самой высокооплачиваемой и самой низкооплачиваемой категориями работников. Согласно данным, приведённым специалистами FinExpertiza на основании статистики Росстата, заработная плата представителей верхнего двадцатипроцентного сегмента отличается от доходов нижней пятой части населения города почти в семь раз (соответственно, 286,3 тысячи рублей против 43,1 тысячи), пишет "Деловой Петербург".

По всей стране ситуация выглядит схожей: разница в оплате труда примерно равна 7,5 раза, это один из наименьших показателей дисбаланса заработной платы начиная с 2000 года. Наибольший разрыв наблюдается в Москве, где верхняя группа 20% зарабатывает в среднем 441,6 тысяч рублей, тогда как наименее оплачиваемая группа довольствуется суммой порядка 50,8 тысяч рублей, что соответствует восьмикратному разрыву.

Эксперты подчеркнули, что высокая концентрация штаб-квартир крупных корпораций, расположенных в обоих мегаполисах, объясняет наличие большого числа высококвалифицированных профессионалов с высокими доходами. Одновременно представители низкоквалифицированного труда ("синие воротнички") и госслужащие получают гораздо меньшие суммы.

Исследование проводилось с учётом всех работающих штатных сотрудников, включая тех, кто занят неполный рабочий день (не менее половины рабочего времени). Однако не принимались во внимание показатели работников, отсутствующих на рабочем месте более пяти дней подряд ввиду болезни, отпуска по уходу за ребёнком или вынужденного простоя, а также трудоустроенных по гражданским контрактам.

Специалисты сервиса hh.ru отмечают, что сейчас медианная зарплата в Санкт-Петербурге превышает отметку в 85 тысяч рублей. Город представлен десятью профессиональными направлениями, где средняя оплата труда выше ста тысяч рублей, и девятью отраслями, где вознаграждение находится ниже среднегородских значений.

Максимальная компенсация предлагается топ-менеджерам — медиана начинается от 150 тысяч рублей, максимальная сумма способна превышать полмиллиона. Минимальное значение характерно для образовательных вакансий — там медианная ставка составляет лишь 63,9 тысячи рублей, что существенно ниже уровня оплаты руководителей и средней городской зарплаты, подчеркнула руководитель отдела внешних связей hh.ru Мария Бузунова.

Наиболее высокие вознаграждения традиционно предлагаются специалистам корпоративного сектора и IT-отрасли. Высокооплачиваемым сотрудникам зачастую выплачиваются дополнительные бонусы, премии и компенсации, повышающие общий размер заработка. Бюджетники, напротив, чаще ограничиваются фиксированным окладом, величина которого зависит от бюджетных возможностей конкретного региона.

Ранее мы сообщили о том, что экономист Васильев дал прогноз курса рубля в сентябре 2025 года.

Фото: Pxhere