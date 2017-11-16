Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками достигает 42 баллов

При этом средние баллы поступающих в государственные и частные вузы сопоставимы.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в ходе сессии Петербургского международного юридического форума рассказал о значительной разнице в результатах Единого государственного экзамена у абитуриентов, поступающих на бюджетные и платные места. По его словам, разрыв в баллах по отдельным предметам в ряде вузов достигает 42 баллов, а в среднем составляет 36–42 балла. Такая ситуация, по его наблюдениям, характерна для большинства учебных заведений — как государственных, так и частных.

При этом глава ведомства отметил, что если сравнивать средние баллы ЕГЭ при поступлении в частные и государственные вузы, то значительного разрыва между ними не фиксируется — показатели в целом сопоставимы.

Ранее стало известно, что одна из выпускниц московской школы №1409 набрала максимальные 400 баллов по четырём предметам ЕГЭ. Результаты по информатике, которую она также сдавала, будут объявлены позднее.

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Фото: Piter.tv