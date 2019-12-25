Новая выделенная полоса появилась на Невском проспекте

Длина нового участка оставила 0,5 км. Он расположился по обеим сторонам Невского проспекта и войдёт в состав Центрального коридора.

На участке Невского проспекта между Суворовским проспектом и площадью Восстания появилась новая выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом сообщил telegram-канал профильного ведомства.

Длина нового участка оставила 0,5 км. Он расположился по обеим сторонам Невского проспекта и войдёт в состав Центрального коридора наряду с Заневским проспектом, мостом Александра Невского, Суворовским проспектом, Тульской улицей, Большой и Малой Морской улицами. На всех перечисленных объектах действуют приоритетные условия для общественного транспорта.

Полосу откроют с 24 июля. Добавим, что в 2022 году аналогичные линии оборудовали на Лиговском проспекте между улицей Жуковского и Невским проспектом. Кроме того, выделенка длиной 3,7 км появилась на Заневском проспекте и на мосту Александра Невского.

Ранее в Смольном определили подрядчиков для проведения дорожного ремонта на 6 млрд рублей.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха