Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство на строительство участка Южной широтной магистрали

На данный момент на почти 1,5 км шоссе Подбельского ожидается реконструкция. Новый участок будет достигать чуть больше одного км.

Госстройнадзор Северной столицы выдал разрешение на строительство шоссе Подбельского, которое войдёт в состав Южной широтной магистрали.

Участок протяжённостью почти 2,5 км включит в себя путепровод через ж/д пути Витебского направления: его длина составляет почти 350 м. На данный момент на почти 1,5 км шоссе Подбельского ожидается реконструкция. Новый участок будет достигать чуть больше одного км.

Напомним, что разрешение на строительство ещё одного участка Южной широтной магистрали Пушкинском районе было выдано в июне 2023 года. Его протяжённость превысит 700 м.

Ранее мы сообщили о том, что подрядчиков для подготовки территории под ШМСД ищут в Петербурге.

Фото: Росавтодор