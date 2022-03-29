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Разработчики показали, как будет работать Rossgram

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Продемонстрирован прототип российского приложения.

Разработчики показали, как будет работать Instagram* Rossgram. В собственном аккаунте в социальной сети "Вконтакте" продемонстрирован аналог приложения, которое должно прийти на замену продукту от американской компании Meta. Ранее говорилось о том, что полноценной работающий прототип Россграма должен быть запущен 28 марта до 21:00 вечера по московскому времени (01:00 по времени Новосибирска). Создатели соцсети продемонстрировали новым пользователям "распаковку".

Дорогие друзья Россграма! Мы рады сообщить, что, как мы вам и обещали, сегодня вы увидите партнер-релиз нашего долгожданного проекта! Прототип - это мотор, на котором мы сейчас тестируем функционал и юзабилити.

сообщения в соцсетях проекта

Instagram - запрещенная на территории РФ экстремистская социальная сеть. Meta  - запрещенная на территории РФ экстремистская компания.

Губернатор Ленобласти перешел из Telegram во ВКонтакте для ответов жителям.

Фото: Россграм - Официальный канал
 

Теги: rossgram, отечественное по, россграм, соцсети, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

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